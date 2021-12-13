Теперь без конфузов: результаты повторной жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

Первая процедура жеребьевки завершилась скандалом.

В швейцарском Ньоне во второй раз состоялась процедура жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Результаты первой жеребьевки были аннулированы из-за грубой ошибки организаторов.

Причиной такого решения стало то, что во время жеребьевки из-за сбоя программного обеспечения была ошибочно сведена пара команд "Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед", которые играли в одной группе, а потому, согласно регламенту, не могли снова встретиться в первом раунде плей-офф.

В результате УЕФА пришлось выкручиваться из сложной ситуации. Шарик с МЮ убрали из корзины для жеребьевки. Следовательно, во время определение следующего соперника для "Атлетико" английского клуба несправедливо не оказалось среди потенциальных соперников "матрасников".

УЕФА принял решение провести новую жеребьевку. Вашему вниманию ее результаты.

Все пары 1/8 финала Лиги чемпионов

"Зальцбург" (Австрия) - "Бавария" (Германия)

"Спортинг" (Португалия) - "Манчестер Сити" (Англия)

"Бенфика" (Португалия) - "Аякс" (Нидерланды)

"Челси" (Англия) - "Лилль" (Франция)

"Атлетико" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Вильярреал" (Испания) - "Ювентус" (Италия)

"Интер" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия)

ПСЖ (Франция) - "Реал" (Испания)

Согласно правилам жеребьевки, команды из одной страны, а также выступавшие в одной группе не могут сыграть друг с другом в 1/8 финала. "Сеяные" команды проведут первый матч на выезде, ответный поединок - на своем поле.

Первые матчи 1/8 финала состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, ответные игры - 8, 9, 15 и 16 марта.

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