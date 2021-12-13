В Карпатах во время катания на лыжах травмировался турист

В Карпатах во время катания на лыжах травмировался турист

Инцидент произошел 11 декабря.

В Закарпатье спасатели помогли туристу, который травмировался во время катания на лыжах на горе Драгобрат.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

По данным ГСЧС, инцидент произошел 11 декабря после обеда. В тот день спасатели получили сообщение, что в районе горы Драгобрат травмировался турист – 30-летний житель г. Косов из Прикарпатья. Он катался на лыжах на горнолыжном комплексе, съехал за пределы лыжной трассы и получил травму ноги.

"Специалисты горных поисково-спасательных отделений пгт Ясиня и с. Квасит нашли травмированного туриста и оказали ему доврачебную помощь" — сообщают спасатели.

Затем мужчину транспортировали с помощью авиации с места его падения до кресельного подъемника, а откуда доставили в Раховскую районную больницу.

Как сообщалось ранее, в Украине презентовали систему GРS-мониторинга, цель которой – улучшить безопасность туристов в горах.

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