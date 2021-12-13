У Карпатах під час катання на лижах травмувався турист

У Карпатах під час катання на лижах травмувався турист

Інцидент трапився 11 грудня.

На Закарпатті рятувальники допомогли туристу, що травмувався під час катання на лижах на горі Драгобрат.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

За даними ДСНС, інцидент трапився 11 грудня по обіді. В той день рятувальники отримали повідомлення, що в районі гори Драгобрат травмувався турист - 30-річний мешканець м. Косів з Прикарпаття. Він катався на лижах на гірськолижному комплексі, з’їхав за межі лижної траси й отримав травму ноги.

"Фахівці гірських пошуково-рятувальних відділень смт Ясіня та с. Квасит відшукали травмованого туриста й надали йому долікарську допомогу" - повідомляють рятувальники.

Далі чоловіка транспортували за допомогою авіації з місця його падіння до крісельного витягу, а звідки доставили до Рахівської районної лікарні.

Як повідомляли раніше, в Україні презентували систему GРS-моніторингу, мета якої - покращити безпеку туристів в горах.

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