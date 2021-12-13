Лига конференций: результаты жеребьевки плей-офф

Стали известны все пары следующего этапа турнира.

В понедельник, 13 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций.

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Вашему вниманию все пары 1/16 финала Лиги конференций:

"Марсель" (Франция) - "Карабах" (Азербайджан)

ПСВ (Нидерланды) - "Маккаби" Тель-Авив (Израиль)

"Фенербахче" (Турция) - "Славия" (Чехия)

"Митьюлланд" (Дания) - ПАОК (Греция)

"Лестер" (Англия) - "Раннерс" (Дания)

"Селтик" (Шотландия) - "Буде-Глимт" (Норвегия)

"Спарта" (Чехия) - "Партизан" (Сербия)

"Рапид" Вена (Австрия) - "Витесс" (Нидерланды) / "Тоттенхэм" (Англия)

Как и в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, в этом турнире в первом раунде плей-офф не могут встретиться команды из одной страны. "Сеяные" команды проведут первый матч на выезде, ответный поединок - на своем поле.

Победители квартетов Лиги конференций, а именно " Ласк", "Гент", "Рома", "АЗ Алкмар", "Фейеноорд", "Копенгаген", "Ренн", "Базель" напрямую вышли в 1/8 финала.

В 1/8 финала сыграют восемь победителей групп Лиги конференций и восемь команд, которые выиграют стыковые матчи ЛК.

Первые матчи 1/16 финала Лиги конференций состоятся 17 февраля, ответные поединки - 24 февраля.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций - 25 февраля. Матчи 1/8 финала - 10 и 17 марта.

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