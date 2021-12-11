Решающий матч "Тоттенгема" в Лиге конференций не состоится

УЕФА откроет дисциплинарное дело.

Матч 6-го тура Лиги конференций "Тоттенхэм" — "Ренн", который был перенесен из-за вспышки коронавируса в составе "шпор", так и не будет сыгран.

Об этом сообщает Sky Sport со ссылкой на УЕФА.

"Из вспышки COVID-19 в команде "Тоттенхэм Хотспур" в преддверии матча группового этапа Лиги конференций против "Ренна", который должен был состояться 9 декабря 2021 года в Лондоне, поединок не состоялся".

Согласно Приложению J к регламенту Лиги Конференций УЕФА, UEFA в сотрудничестве с двумя клубами попытался найти решение, чтобы перенести матч и гарантировать, что групповой этап может быть завершен соответствующим образом.

К сожалению, несмотря на все усилия, не удалось найти решение, которое могло бы устраивать оба клуба. Как следствие, матч больше не может быть сыгран, и вопрос будет передан Контрольному, этическому и дисциплинарному органу УЕФА для принятия решения в соответствии с Приложением J к вышеупомянутым правилам соревнований", — говорится в сообщении.

Напомним, что аналогичная ситуация произошла в прошлом году, когда сборная Украины должна была встречаться со Швейцарией в рамках Лиги наций. Поединок был отменен из-за вспышки COVID-19 в украинской сборной.

Матч "Тоттенхэм" — "Ренн" должен был состояться 9 декабря.

"Тоттенхэм" занимает третье место в группе G Лиги конференций с 7 очками в 5 матчах, "Ренн" занимает первую строчку с 11 очками в 5 играх.

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