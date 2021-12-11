Вирішальний матч "Тоттенгема" у Лізі конференцій не відбудеться

УЄФА відкриє дисциплінарну справу.

Матч 6-го туру Ліги конференцій "Тоттенгем" - "Ренн", який було перенесено через спалах коронавірусу у складі "шпор", так і не буде зіграний.

Про це повідомляє Sky Sport з посиланням на УЄФА.

"ерез спалах COVID-19 у команді "Тоттенгем Хотспур" напередодні матчу групового етапу Ліги конференцій проти "Ренна", який мав відбутися 9 грудня 2021 року в Лондоні, поєдинок не відбувся.

Відповідно до Додатку J до регламенту Ліги Конференцій УЄФА, UEFA у співпраці з двома клубами спробував знайти здійснене рішення, щоб перенести матч та гарантувати, що груповий етап може бути завершений відповідним чином.

На жаль, незважаючи на всі зусилля, не вдалося знайти рішення, яке могло б влаштовувати обидва клуби. Як наслідок, матч більше не може бути зіграний, і питання буде передано до Контрольного, етичного та дисциплінарного органу УЄФА для прийняття рішення відповідно до Додатка J до вищезгаданих правил змагань", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що аналогічна ситуація сталася минулого року, коли збірна України мала зустрічатися зі Швейцарією в рамках Ліги націй. Поєдинок відмінили через спалах COVID-19 в українській збірній.

Матч "Тоттенгем" - "Ренн" мав відбутися 9 грудня.

"Тоттенгем" займає третє місце в групі G Ліги конференцій з 7 очками в 5 матчах, "Ренн" займає перший рядок з 11 очками в 5 іграх.

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