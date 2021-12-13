УЕФА облажался: жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов признана недействительной

Процедура будет проведена снова.

Как известно, недавно УЕФА провел жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов.

Впрочем, по информации организаторов, процедуру вытаскивания шариков для определения пар в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы придется провести снова.

Причиной подобного решения стало то, что во время жеребьевки 1/8 финала ЛЧ была ошибочно сведена пара команд "Вильярреал" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия). Однако эти команды уже играли вместе в групповом раунде ЛЧ и по правилам не могли встретиться в первом раунде плей-офф снова.

В результате УЕФА пришлось выкручиваться прямо на ходу в сложной ситуации. Для "Вильярреала" вытащили другого соперника из той же чаши с набором возможных оппонентов – "Манчестер Сити". Шарик из МЮ был утилизирован.

Вышло так, что во время жеребьевки следующей пары для "Атлетико" не оказалось шарика из "Ман Юнайтед", что совершенно нелогично.

Новая процедура жеребьевки состоится в 16:00 по Киеву.