ПСЖ - Реал: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

ПСЖ - Реал: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Гранды европейского футбола будут бороться за путевку в четвертьфинал турнира.

Во вторник, 15 февраля, начнется плей-офф Лиги чемпионов сезона-2021/22. Откроют стадию на вылет ПСЖ и мадридский "Реал", которых жребий свел уже в 1/8 финала турнира.

Первый поединок между французским и испанским грандами состоится на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч ПСЖ - Реал

На территории Украины поединок прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры со всеми голами и лучшими моментами матча.

Прогнозы букмекеров на матч ПСЖ - Реал

Фаворитом первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов является французский клуб. На победу ПСЖ можно поставить с коэффициентом 2,04. Ничья - 3,70. Триумф мадридцев оценивается в 3,70.

На проход парижан в 1/4 финала принимаются ставки с коэффициентом 1,70, а на "сливочных" - 2,14.

На групповом этапе Лиги чемпионов "Реал" занял первое место в группе с "Интером", "Шерифом" и "Шахтером". ПСЖ финишировал вторым в квартете с "Манчестер Сити", "Брюгге" и "Лейпцигом".

В настоящее время "сливочные" возглавляют испанскую Ла Лигу, а парижане уверенно лидируют в Чемпионате Франции.

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