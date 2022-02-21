Рада ЄС затвердила 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні

Перши транш може надійти вже навесні.

Рада ЄС погодила виділення Україні 1,2 млрд євро - це нова макрофінансова допомога. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

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"Фінансова допомога призначена для надання оперативної підтримки в ситуації гострої кризи і для зміцнення стійкості України. Нинішня геополітична напруженість надає згубний вплив на і без того хитку економічну і фінансову стабільність України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що швидке погодження нової програми співпраці з Україною зумовлено "постійними загрозами безпеці, що вже викликали значний відтік капіталу". Мовляв, таким чином країна втрачає доступ до зовнішніх ринків капіталу.

У заяві також нагадали, що від 2014-го до 2021-го Євросоюз підтримував Україну п'ятьма послідовними операціями макрофінансової допомоги. Загальна сума кредитів становить п'ять мільярдів євро.

До слова, раніше очільник Мінфіну Сергій Марченко повідомляв: сподівається отримати перший безумовний транш на 600 млн євро наприкінці березня-початку квітня 2022 року. Другий транш на 600 млн євро - після виконання низки заходів щодо структурних реформ.

Як повідомлялося, місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочне роботу в Україні вже найближчим часом. За результатами перегляду програми Stand-By Україна може отримати транш на 700 млн доларів.

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