Чи постраждали фінанси й енергетика після кібератаки: в РНБО відповіли

Чи постраждали фінанси й енергетика після кібератаки: в РНБО відповіли

В РНБО кажуть, що кібератака мала виключно інформаційно-психологічний характер.

В результаті кібератаки на Україну, яка сталася вчора, 15 лютого, фінансова та енергетична сфери не постраждали.

Про це заявив заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк під час спільного брифінгу Мінцифри, СБУ, Держспецзв’язку, Кіберполіції, РНБО та НБУ.

Як зазначається, кібератака мала інформаційно-психологічний характер.

"Ніяких втрат, пошкоджень, викрадень не сталося. Фінансова частина працює в штатному режимі, Енергетична сфера працює безперебійно, всі працюють в штатному режимі", — наголосив Демедюк.

Нагадаємо, 15 лютого у роботі "Приватбанку" та "Ощадбанку" стався збій. Клієнти скаржилися на те, що не могли розрахуватися картками та зняти готівку з банкоматів. Згодом з'явилася інформація про кібератаку на сайти Міноборони і Збройних сил України.

Незабаром потужна DDoS-атака розпочалася і на портал "Дія". За словами віцепрем’єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, кібернапади йшли з території Росії, Китаю, Чехії та Узбекистану.

Наразі, за словами заступника очільника Держспецзв’язку Віктора Жори, DDoS-атаки на урядові сайти досі тривають.

Кібератака: сайт Міністерства оборони досі під нападом

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