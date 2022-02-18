В Украине с начала года подорожала недвижимость

Стоимость выросла на 7%.
С начала января 2022 года стоимость на недвижимость выросла на 7%.
Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.
По данным риэлторов онлайн платформы по продаже квартир, стоимость однокомнатных в январе выросла на 10%, двухкомнатных – на 4%.
Специалисты рынка говорят, что сейчас спрос на недвижимость падает из-за сложной геополитической ситуации в стране. Большинство инвесторов покупку квартир отложили.
Как сообщалось, в прошлом году цены на недвижимость в Украине достигли рекордных показателей. В среднем квартиры подорожали на 25–30%. В начале 2021-го минимальная стоимость квадратного метра составляла от 19,5 тысяч гривен, а в конце года равнялась уже 23 тысячам гривен. Средняя цена составила 28 тысяч в январе и 35 тысяч в декабре.
Читайте также:
- Аренда квартиры в Киеве в 2022 году: как изменились цены и где дешевле
- Что будет с ценами на жилье в Украине весной – прогнозы экспертов по недвижимости
- В Украине растет стоимость квартир: сколько и как долго нужно откладывать, чтобы собрать на собственное жилье