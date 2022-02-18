В Украине с начала года подорожала недвижимость

В Украине с начала года подорожала недвижимость

Стоимость выросла на 7%.

С начала января 2022 года стоимость на недвижимость выросла на 7%.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

По данным риэлторов онлайн платформы по продаже квартир, стоимость однокомнатных в январе выросла на 10%, двухкомнатных – на 4%.

Специалисты рынка говорят, что сейчас спрос на недвижимость падает из-за сложной геополитической ситуации в стране. Большинство инвесторов покупку квартир отложили.

Как сообщалось, в прошлом году цены на недвижимость в Украине достигли рекордных показателей. В среднем квартиры подорожали на 25–30%. В начале 2021-го минимальная стоимость квадратного метра составляла от 19,5 тысяч гривен, а в конце года равнялась уже 23 тысячам гривен. Средняя цена составила 28 тысяч в январе и 35 тысяч в декабре.

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