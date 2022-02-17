Категория
Эксклюзив ТСН
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Командующий ООС назвал цель мощных обстрелов со стороны наемников РФ на Донбассе

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Командующий ООС назвал цель мощных обстрелов со стороны наемников РФ на Донбассе

Право на владу

Оккупанты хотят заставить ВСУ открыть ответный огонь.

Вооруженные силы Украины контролируют ситуацию на линию фронта и открывают ответный огонь только тогда, когда есть угроза для украинских защитников.

Об этом в ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" сказал командующий операцией Объединенных сил, генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк

"Мы полностью контролируем ситуацию. В ответ огонь открываем только тогда, когда действительно есть угроза нашим военнослужащим и все возможные способы прекратить огонь с помощью мониторинговой миссии ОБСЄ и СЦКК исчерпаны и нет возможности по-другому остановить огонь. Потому что все эти обстрелы – это провокации с целью принуждения ВСУ дать ответ, а затем обвинить нас перед всем миром, что это мы активизируем", — сказал Александр Павлюк.

Напомним, на вечер 17 февраля ситуация в зоне проведения операции Объединенных сил — напряженная в течение всего дня, но полностью контролируемая.

Читайте также:

Следующая публикация