Командующий ООС назвал цель мощных обстрелов со стороны наемников РФ на Донбассе

Оккупанты хотят заставить ВСУ открыть ответный огонь.

Вооруженные силы Украины контролируют ситуацию на линию фронта и открывают ответный огонь только тогда, когда есть угроза для украинских защитников.

Об этом в ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" сказал командующий операцией Объединенных сил, генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк

"Мы полностью контролируем ситуацию. В ответ огонь открываем только тогда, когда действительно есть угроза нашим военнослужащим и все возможные способы прекратить огонь с помощью мониторинговой миссии ОБСЄ и СЦКК исчерпаны и нет возможности по-другому остановить огонь. Потому что все эти обстрелы – это провокации с целью принуждения ВСУ дать ответ, а затем обвинить нас перед всем миром, что это мы активизируем", — сказал Александр Павлюк.

Напомним, на вечер 17 февраля ситуация в зоне проведения операции Объединенных сил — напряженная в течение всего дня, но полностью контролируемая.

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