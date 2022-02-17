Часть украинцев проголосовала за "пятую колонну" в Верховной раде — нардеп

Депутат подчеркнул, что часть украинцев привела в парламент "пятую колонну".

За "пятую колонну" в Верховной раде проголосовала часть украинцев и это проблема власти, что есть люди, которые поддерживают российскую стратегию.

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Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" сказал глава партии "За будущее" Игорь Палица.

"Я может немного жестко о "пятой колонне" в парламенте, потому что действительно за них проголосовали украинцы. Проблема власти, если мы видим, что часть украинцев поддерживает сегодня российскую стратегию (ред. — избиратели ОПЗЖ), проблема, что есть украинцы, которые думают, что это выход - проголосовать за эту партию", – сказал Игорь Палица.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что в Украине есть "пятая колонна", которая стремится, по указанию Москвы дестабилизировать ситуацию внутри страны. Эти данные подтверждают разведки США, Великобритании и других стран-партнеров.

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