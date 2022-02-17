Пытались вызвать ответный огонь: Данилов объяснил цель провокаций на Донбассе

Россия ожидала мощного военного ответа со стороны Украины, чтобы иметь повод для обвинений.

Совершенные пророссийскими боевиками в четверг, 17 февраля, обстрелы на Донбассе, от которых пострадали детский сад и школа, были сознательными провокациями со стороны Российской Федерации, ожидавшей мощного вооруженного ответа со стороны Украины.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время прямого эфира ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

По его словам, провокации со стороны РФ наблюдаются постоянно, но сегодня они были особенно дерзкими.

"Сегодня это была массированная провокация. Какова цель? Чтобы мы начали военным путем отвечать мощно, для того, чтобы нас обвинить, якобы мы причастны к тому, что бы они хотели, чтобы развернулось на нашей территории”, — пояснил Данилов.

В то же время секретарь СНБО заверил, что ответ Украины будет сдержанным.

"Мы должны быть сдержанными, ни в коем случае не вестись ни на какие провокации", — сказал он.

Напомним, в Станице Луганской в четверг, 17 февраля, пророссийские боевики из тяжелого вооружения попали в жилой дом по улице Магистральной,8. Поэтому в помещении вспыхнул пожар.

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