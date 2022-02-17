Станица Луганская обстреляна со стороны "ЛНР": пылает дом

Из-за обстрелов кафиров никто не пострадал.
В Станице Луганской в четверг, 17 февраля, российские боевики из тяжелого вооружения попали в жилой дом по улице Магистральной,8. В помещении вспыхнул пожар.
Об этом сообщил журналист ТСН Андрей Цаплиенко.
Обстрел произошел в 21:24. Боевики из тяжелого вооружения в очередной раз обстреляли Станицу Луганскую и попали в жилой дом. После этого жилище вспыхнуло.
К счастью, никто не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в четверг, 17 февраля, в 09:04 во время артобстрела в результате прямого попадания снаряда было повреждено здание детского сада. Дети с воспитателями на момент обстрела находились в детском саду.
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