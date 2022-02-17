Станицю Луганську обстріляно з боку "ЛНР": палає будинок

Через обстріли окупантів ніхто не постраждав.
У Станиці Луганській у четвер, 17 лютого, російські бойовики із важкого озброєння влучили у житловий будинок на вулиці Магістральній,8. Через це у приміщенні спалахнула пожежа.
Про це повідомив журналіст ТСН Андрій Цаплієнко.
Обстріл стався о 21:24. Бойовики із важкого озброєння вкотре обстріляли Станицю Луганську та влучили у житловий будинок. Після цього помешкання спалахнуло.
На щастя, ніхто не постраждав. Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, у четвер, 17 лютого, о 09:04 під час артобстрілу внаслідок прямого влучення снаряда було пошкоджено будівлю дитячого садка. Діти з вихователями на момент обстрілу перебували в дитсадку.
Читайте також:
- Ситуація загострюється: на Донбасі бойовики обстріляли понад 20 населених пунктів, поранивши військових та цивільних
- Загострення ситуації навколо українських кордонів: Зеленський провів термінову розмову з головою Євроради
- В ЄС відреагували на обстріли Станиці Луганської і повідомили, чи можливі нові санкції проти РФ