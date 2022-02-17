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Станицю Луганську обстріляно з боку "ЛНР": палає будинок

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Станицю Луганську обстріляно з боку "ЛНР": палає будинок

Фото: телеграм-канал Оперативний ЗСУ

Через обстріли окупантів ніхто не постраждав.

У Станиці Луганській у четвер, 17 лютого, російські бойовики із важкого озброєння влучили у житловий будинок на вулиці Магістральній,8. Через це у приміщенні спалахнула пожежа. 

Про це повідомив журналіст ТСН Андрій Цаплієнко.

Обстріл стався о 21:24. Бойовики із важкого озброєння вкотре обстріляли Станицю Луганську та влучили у житловий будинок. Після цього помешкання спалахнуло. 

На щастя, ніхто не постраждав. Обставини події встановлюються. 

Фото: телеграм-канал
Фото: телеграм-канал "Оперативний ЗСУ"

Нагадаємо, у четвер, 17 лютого, о 09:04 під час артобстрілу внаслідок прямого влучення снаряда було пошкоджено будівлю дитячого садка. Діти з вихователями на момент обстрілу перебували в дитсадку.

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