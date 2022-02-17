Частина українців проголосувала за "п'яту колону" у Верховній раді - нардеп

Депутат наголосив, що частина українців привела до парламенту "п'яту колону".

За "п'яту колону" у Верховній раді проголосувала частина українців і це проблема влади, що є такі люди, які підтримують російську стратегію.

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Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" сказав голова партії “За майбутнє” Ігор Палиця

"Я може трошки жорстко про "п'яту колону" в парламенті, тому що дійсно за них проголосували українці. Проблема влади, якщо ми бачимо, що частина українців підтримує сьогодні російську стратегію (ред. - виборці ОПЗЖ), проблема, що є українці, які думають, що це вихід проголосувати за цю партію", - сказав Ігор Палиця.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що в Україні є п'ята колона, яка прагне, за вказівкою Москви, дестабілізувати ситуацію всередині країни. Ці дані підтверджують розвідки США, Великої Британії і інших країн-партнерів.

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