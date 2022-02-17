Нова вісь Лондон-Варшава-Київ: Кулеба розповів про перспективу малих альянсів

За словами очільника МЗС, система малих альянсів здатна вже сьогодні швидко вирішувати конкретні нагальні проблеми.

У четвер, 17 лютого, в Києві офіційно започаткували новий тристоронній альянс України, Великої Британії та Польщі. Україна цілком може щось створювати і вести за собою.

Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

"Я вдячний британській колезі Ліз Трасс і польському колезі Збіґнєву Рау за підтримку цієї ініціативи. Останні деталі "доточували" буквально ще сьогодні протягом дня. Але нам вдалося, тому що ми троє хотіли, щоб нам вдалося", - написав він на сторінці у Facebook.

Міністр зазначив, що в історичній перспективі нова вісь Лондон-Варшава-Київ зробить важливий внесок у зміцнення Балто-Чорноморського простору та створення нової геополітичної реальності в нашій частині Європі.

"Звісно, на протидію поточним викликам сьогодні йде весь робочий і особистий час. Але життя - це не лише вирішення сьогоднішніх проблем. Ми не забуваємо про довгострокові, стратегічні завдання України і продовжуємо втілювати стратегію проактивної зовнішньої політики. Якщо через російські погрози ми відмовимося від свого довгострокового курсу та дозволимо Росії затягнути нас у безперервне реагування на їхні вимоги та погрози — ми ніколи не зможемо перемогти", - зазначив Кулеба.

За його словами, лише проактивні дії на довгострокову перспективу здатні докорінно переломити хід цієї гібридноі війни. Створення нового тристороннього альянсу — саме такий крок.

"На карті ви бачите, як новий формат вмонтовується у нашу ширшу стратегію малих альянсів України - Люблінський трикутник, Асоційоване тріо, Квадрига з Туреччиною", - зазначив він.

За словами очільника МЗС, система малих альянсів здатна вже сьогодні швидко вирішувати конкретні нагальні проблеми. Посилювати обороноздатність. Втілювати вигідні економічні проєкти. Розвивати транспортну інфраструктуру. Зміцнювати енергетичну безпеку. Протидіяти спільно гібридним загрозам.

"В учасників цих об’єднань немає проблем з чітким розумінням загроз і кроків, які необхідні для ефективної протидії цим загрозам. Тут все на довірі і простому запитанні "Кажи, що треба робити?". У нас є стратегія, ми йдемо вперед. Ми в центрі, а не на периферії. Криза пройде, а Україна залишиться - сильна, з сильними альянсами", - резюмував він.

Нагадаємо:

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова зазначила, що формат союзу України, Польщі та Британії - це те, що демонструє нашу проактивність, тому що сьогодні "класика жанру" не працює.

Кулеба дав відповіді на питання про загрозу вторгнення Росії та методи стримування | Новини України

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