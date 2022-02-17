"П'ята колона" прописалася у ВР, а Росія складає список "гауляйтерів" — Данілов

За словами Данілова, владі вже відомі прізвища п'ятої колона" РФ, яка "прописалася у Верховній Раді".

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що в Україні є п'ята колона, яка прагне, за вказівкою Москви, дестабілізувати ситуацію всередині країни. Ці дані підтверджують розвідки США, Великої Британії і інших країн-партнерів.

Про це Данілов розповів 17 лютого у прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Про що ще кажуть розвідки США, Великої Британії і інших країн-партнерів? Вони кажуть, що без внутрішньої дестабілізації зламати нашу країну неможливо. Хто може займатися питаннями внутрішньої дестабілізації? "П'ята колона" Російська Федерації, яка прописалася у Верховній Раді зокрема. Ті люди, які представляють її і мають велике бажання стати гауляйтерами. Росія вже зараз цей список гауляйтерів складає і каже: "Ви тут починаєте трошечки рухати, а ми вам дамо — тобі волость, тобі ще щось", — сказав секретар РНБО.

За словами Данілова, владі вже відомі їхні прізвища.

"У нас є достатньо сил захистити країну і прибрати звідси тих, хто має велике бажання розхитувати Україну зсередини", — підсумував він

Раніше Олексій Данілов прокоментував заяву Блінкена, що Росія готова атакувати. Також секретар РНБР пояснив мету провокацій на Донбасі.