Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 18 лютого

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 18 лютого

За останню добу кількість хворих зросла на майже 35 тисяч..

В Україні станом на ранок 18 лютого 2022 року зафіксовано 34 938 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 282 людини, 29 254 пацієнти одужали.

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Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 3 323 особи, а 65 089 людей вакциновано проти COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 672 198 осіб;

одужало – 3 896 009 осіб;

летальних випадків – 104 106;

проведено ПЛР-тестувань – 19 288 823.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 649 485 людей, з них отримали першу дозу – 15 649 483 людини, отримали дві дози – 15 071 517 людей, отримали додаткову дозу – 25 841 людина, бустерну дозу – 636 201 людина. Загалом проведено 31 383 042 щеплення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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