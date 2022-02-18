Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 18 февраля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 18 февраля

За последние сутки количество больных выросло почти на 35 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 18 февраля 2022 года зафиксировано 34 938 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 282 человека, 29 254 пациента выздоровели.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 3 323 человека, а 65 089 человек вакцинировано против COVID-19.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 4 672 198 человек;

поправилось – 3 896 009 человек;

летальных исходов – 104 106;

проведено ПЦР-тестов – 19 288 823.

С начала вакцинальной кампании привито 15 649 485 человек, из них получили первую дозу – 15 649 483 человека, получили две дозы – 15 071 517 человек, получили дополнительную дозу – 25 841 человек, бустерную дозу – 636 201 человек. Всего проведено 31 383 042 прививки.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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