В Харькове водитель вылетел на красный и устроил тройное ДТП

В Харькове водитель вылетел на красный и устроил тройное ДТП

Патрульные оформили протокол на нарушителя.

Тройная авария произошла в Харькове. Внедорожник летел на красный свет и на перекрестке врезался в легковушку.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 18 февраля.

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От удара авто развернуло и оно зацепило еще одну машину. Пострадал один из водителей, однако от госпитализации отказался. Патрульные на виновника аварии оформили админпротокол. Дальше дело пойдет в суд.

В Харькове произошло тройное ДТП

Напомним, во Львовской области в направлении "Киев-Чоп" несколько часов было затруднено движение из-за аварии, произошедшей на объездной дороге. Сразу после столкновения возник пожар. Водитель микроавтобуса выезжал со второстепенной дороги и не уступил легковому автомобилю, который ехал по главной дороге. После удара микроавтобус взлетел в кювет, а иномарка загорелась.

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