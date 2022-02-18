5-летний Миша нуждается в помощи

На прохождение одного курса лечения приходится потратить до 20 тысяч гривен.

Лимфома Ходжкина смешанно-клеточный вариант, стадия три ІІІ ВЕ, токсический гепатит, панкреатопатия, нерпевирусная инфекция (ВЭБ), активная фаза – такой длинный и опасный диагноз у еще совсем маленького Миши Проказы. Это все ставит под угрозу жизнь 5-летнего ребенка.

«Была сначала температура, сильный кашель, а потом мы заметили на шее лимфатический узел, очень испугались! Обратились к своему врачу, к врачу хирургу, сдали анализы, сделали УЗИ печень и селезенка увеличены, никто и не подозревал, что с ним. Посоветовали обратиться к врачу гематологу. Ни в нашем районе, ни в области детского гематолога мы не нашли. Поэтому обратились за помощью в Харьковскую детскую больницу. Здесь в больнице после удаления лимфоузла на биопсию нам установлен диагноз», — вспоминает тяжелое время для семьи мама малыша.

Тогда отчаяние и ужас от такой ситуации пришлось быстро заменить решительностью и действиями в борьбе за жизнь ребенка. Врачи назначили лечение химиотерапией.

«После каждых двух блоков проходим КТ (компьютерная томография), чтобы видеть результаты и медикаментозное восстановление организма после химиотерапии. После каждого блока все труднее, у сынишки появляется побочная реакция: то желудок, то ручки дрожат, что и говорить, страдает весь организм и на его восстановление уходит очень много усилий», — рассказывает мама малыша.

А помимо усилий семья тратит много средств, мама рассказывает, что на прохождение одного курса приходится потратить до 20 тысяч гривен.

«Сейчас мы на пятом блоке, их у нас будет шесть и ПЭТ КТ в Киеве. После шестого блока будет проведена лучевая терапия (10-14 сеансов). А еще после окончания лечения в течение 5 лет будет производиться КТ (каждые полгода), стоимость одного — 5 тысяч гривен. Просим вашей помощи для дальнейшего лечения, ведь впереди у нас очень много КТ, стационарного лечения и реабилитация», — просит мама мальчика.

Реквизиты для помощи:

4790 7299 3708 9035 (Сбербанк)

Папа — Проказа Сергей Николаевич

4149 4991 5585 6386 (ПриватБанк)

Мама — Проказа Наталья Сергеевна