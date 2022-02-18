5-річний Михайлик потребує допомоги

На проходження одного курсу лікування доводиться витратити до 20 тисяч гривень.

Лімфома Ходжкіна змішано-клітинний варіант, стадія три ІІІ ВЕ, токсичний гепатит, панкреатопатія, нерпевірусна інфекція (ВЕБ), активна фаза – такий довгий і небезпечний діагноз у ще зовсім маленького Михайлика Прокази. Це все ставить під загрозу життя 5-річної дитини.

«Була спочатку температура, сильний кашель, а потім ми помітили на шиї лімфатичний вузол, дуже злякалися! Звернулися до свого лікаря, до лікаря хірурга, здали аналізи, зробили УЗД: печінка та селезінка збільшені, ніхто і гадки не мав що з ним. Порадили звернутися до лікаря гематолога. Ні в нашому районі, ні в області гематолога дитячого ми не знайшли. Тож звернулись по допомогу у Харківську дитячу лікарню. Тут у лікарні після видалення лімфовузла на біопсію, нам встановлено діагноз», - пригадує важкий час для родини мама малюка.

Тоді відчай і страх від такої ситуації довелося швидко замінити рішучістю і діями у боротьбі за життя дитини. Лікарі призначили лікування хіміотерапією.

«Після кожних двох блоків робимо КТ (комп'ютерну томографію), щоб бачити результати і медикаментозне відновлення організму після хіміотерапії. Після кожного блоку все важче, у синочка з' валяється побічна реакція: то шлунок, то ручки тремтять, що і говорити, страждає весь організм і на його відновлення іде дуже багато зусиль», - розповідає мама малюка.

А крім зусиль, родина витрачає багато коштів, мама розповідає, що на проходження одного курсу доводиться витратити до 20 тисяч гривень.

«Зараз ми на п'ятому блоці, їх у нас буде шість і ПЕТ КТ у Києві. Після шостого блоку буде проведена променева терапія (10-14 сеансів). А ще після закінчення лікування впродовж 5 років буде проводитися КТ (кожні пів року), вартість одного - 5 тисяч гривень. Просимо вашої допомоги для подальшого лікування, адже попереду у нас ще дуже багато КТ, стаціонарного лікування та реабілітація», - просить мама хлопчика.

Реквізити для допомоги:

4790 7299 3708 9035 (Ощадбанк)

Тато - Проказа Сергій Миколайович

4149 4991 5585 6386 (ПриватБанк)

Мама - Проказа Наталія Сергіївна