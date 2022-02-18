В Україні від початку року здорожчала нерухомість

В Україні від початку року здорожчала нерухомість

Вартість зросла на 7%.

Від початку січня 2022-го вартість на нерухомість зросла на 7%.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

За даними ріелторів онлайн платформи з продажу квартир, вартість однокімнатних у січні виросла на 10%, двокімнатних – на 4%.

Фахівці ринку кажуть, що зараз попит на нерухомість падає через складну геополітичну ситуацію в країні. Більшість інвесторів покупку квартир відклали.

Як повідомлялося, минулого року ціни на нерухомість в Україні досягли рекордних показників. У середньому квартири здорожчали на 25-30%. На початку 2021-го мінімальна вартість квадратного метра становила від 19,5 тисячі гривень, а наприкінці року дорівнювала вже 23 тисячам гривень. Середня ціна становила 28 тисяч у січні та 35 тисяч у грудні.

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