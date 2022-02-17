Школа з бункером: у Києві для дітей підготували безпечне укриття

Школа з бункером: у Києві для дітей підготували безпечне укриття

Тепер діти можуть вивчати не лише теорію цивільного захисту, але й відпрацьовувати його на практиці.

В одній зі столичних шкіл підвальні приміщення переобладнали майже під бункер на випадок обстрілів для захисту дітей в умовах можливої російської агресії. У такому облаштованому підземному укритті можна переховуватися декілька днів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

У цій звичайній київській школі, де навчається 1700 учнів, немає власного бомбосховища. Укриття облаштували у підвальних приміщеннях. Тут господарює учитель предмету “Захист Вітчизни”, полковник запасу. Тепер діти можуть вивчати не лише теорію цивільного захисту, але й відпрацьовувати його на практиці.

Директорка школи Ольга Тимошенко - переселенка з Криму. Колись вона очолювала єдину україномовну в Євпаторії школу. Керівниця закладу на власні очі бачила, як захоплювали її школу окупанти. Вона добре пам’ятає, що таке російська агресія, і нині готова до всього.

У підземному укритті обладнали навчальний клас і тир. Тут є можливість зберігати продукти у холодильнику, щоб перебувати з дітьми тривалий час. На випадок відсутності електропостачання — мають піч, яка опалюється дровами. Є водопостачання, у планах — влаштувати туалет. Навіть велосипед тут поставили на той випадок, якщо не буде ходити громадський транспорт.

Є в цьому шкільному укритті також укомплектований взірець тривожної торбинки для учня — тут насамперед інформація про те, як негайно зв’язатись з батьками, запас води, туалетний папір, одноразовий посуд і медикаменти.

Як передбачено рекомендаціями для мирного населення, на вході до підземного укриття зробили напис “Тут живуть люди” та приготували білі прапори.

Але третьокласників, які сьогодні вперше побували у цьому “бункері”, більше зацікавили все таки муляжі зброї, які служать тут навчальним приладдям для проведення уроків із “Захисту Вітчизни”.

Як в одній зі столичних шкіл підвальні приміщення переобладнали під бункер | Новини України

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