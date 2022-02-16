В НАТО анонсировали масштабные учения

Такие учения США проводят раз в два года, охватывают они семь стран.
Масштабные учения НАТО. Североатлантический союз анонсировал наземные маневры.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 16 февраля.
Отмечается, что уже в эту ночь первая часть контингента армии Соединенных Штатов начала перемещаться из Германии в Словакию. Обучение запланировано ранее и состоятся они на расстоянии более 300 км от границы с Украиной.
Участие в них примут более двух тысяч американских военных, привлекут также до 700 единиц военной техники. Ее будут перемещать из Германии колоннами и делать это преимущественно ночью, чтобы не усложнять движение на дорогах.
Такие учения США проводят раз в два года, охватывают они семь стран, включая Балтию, Польшу, Чехию и Германию. После завершения войска должны возвратиться на свои базы.
Напомним, вблизи украинской границы с Беларусью Москва до сих пор держит наготове ударную авиацию — штурмовики Су-25, истребители-бомбардировщики СУ-34 и множество боевых вертолетов.
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