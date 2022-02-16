Станет еще теплее: прогноз погоды в Украине на среду, 16 февраля

Сегодня будет облачно.
В среду, 16 февраля, в Украине еще больше потеплеет, в некоторых регионах возможны осадки в виде мокрого снега.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, по сообщению синоптиков, в стране сегодня будет облачно, но без существенных осадков. Только в Закарпатье и Прикарпатье — небольшой дождь с мокрым снегом. В северо-восточной части и Карпатском регионе ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура в дневные часы будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла. Теплее будет на юге Одесской области и западе: местами до +9 градусов.
В Киеве в среду будет облачно и без существенных осадков. Скорость южного ветра 5-10 м/с. Температура ночью 2-4 градуса мороза, днем воздух прогреется до 3-5 градусов тепла.
Напомним, в начале февраля в Харьковской области разбудили сурка Тимка, который напророчил в этом году раннюю весну.
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