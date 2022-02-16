Стане ще тепліше: прогноз погоди в Україні на середу, 16 лютого

Стане ще тепліше: прогноз погоди в Україні на середу, 16 лютого

Сьогодні буде хмарно.

У середу, 16 лютого, в Україні ще більше потеплішає, у деяких регіонах можливі опади у вигляді мокрого снігу.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за повідомленням синоптиків, в у країні сьогодні буде хмарно, але без істотних опадів. Лише на Закарпатті та Прикарпатті - невеликий дощ з мокрим снігом. У північно-східній частині та Карпатському регіоні вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вдень буде коливатися від 2 до 7 градусів тепла. Тепліше буде на півдні Одеської області та на заході: місцями до +9 градусів.

У Києві в середу буде хмарно та також без істотних опадів. Швидкість південно вітру 5-10 м/с. Температура вночі 2-4 градуси морозу, вдень повітря прогріється до 3-5 градусів тепла.

Нагадаємо, на початку лютого на Харківщині розбудили бабака Тимка, який навіщував цього року ранню весну.

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