В ходе ядерных учений в России к Путину может присоединиться Лукашенко

В ходе ядерных учений в России к Путину может присоединиться Лукашенко

Спикер российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин и Лукашенко будут решать это сами.

Президент страны-агрессора Владимир Путин будет находиться в ситуационном центре Минобороны РФ во время очередных учений в России. Вероятно, к нему присоединится и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на представителя Путина Дмитрия Пескова.

Так, комментируя заявление Лукашенко о том, что он планирует вместе с Путиным посетить военные учения, Пескова заявил, что Путин и Лукашенко будут решать это сами.

"Если они решат там быть вместе, значит, они там будут вместе. Но это будет зависеть от решения глав государств", — сказал Песков.

По его словам, такие учения "не вызывают в других странах никаких опасений", мол, о них Россия предупреждает заранее.

"Учение и учебные запуски баллистических ракет – это достаточно регулярный тренировочный процесс. Ему предшествует целая серия сообщений разных стран разными каналами, все это четко регулируется, и ни у кого это не вызывает никаких вопросов и опасений", — заявил Песков.

Напомним, президент России Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 18 февраля начали переговоры в Кремле. Это их первая очная встреча в этом году, в прошлый раз они виделись в Санкт-Петербурге прошлого декабря.