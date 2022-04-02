Померла зірка фільму "Чародії" Олександра Яковлєва

Артистки не стало на 65-му році життя.
Померла відома радянська акторка, зірка фільму "Чародії", Олександра Яковлєва.
Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на режисера Миколу Лебедєва
Акторки не стало на 65-му році життя. Як відомо, Яковлєва боролася з онкологією. Вона перенесла чимало хіміотерапій та була переконана, що рак молочної залози останньої стадії відступає. Втім, їй стало гірше.
"Вона боролася до останнього. Мої найщиріші співчуття рідним. Вони її дуже берегли. Допомагали всіма силами. Вона була дуже різною, але при цьому дуже незабутньою, незвичайною: то жорсткою, то крихкою. На жаль, це сталося", - повідомив Лебедєв.
Нагадаємо, Олександра Яковлєва була однією з найпопулярніших акторок радянського кіно. Вона знімалась у таких фільмах, як "Екіпаж", "Чародії", "Людина з бульвару Капуцинів". Втім, 1993 року вона завершила акторську кар’єру.
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