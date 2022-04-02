Померла зірка фільму "Чародії" Олександра Яковлєва

Артистки не стало на 65-му році життя.

Померла відома радянська акторка, зірка фільму "Чародії", Олександра Яковлєва.

Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на режисера Миколу Лебедєва

Акторки не стало на 65-му році життя. Як відомо, Яковлєва боролася з онкологією. Вона перенесла чимало хіміотерапій та була переконана, що рак молочної залози останньої стадії відступає. Втім, їй стало гірше.

Олександра Яковлєва померла / kino-teatr.ua

"Вона боролася до останнього. Мої найщиріші співчуття рідним. Вони її дуже берегли. Допомагали всіма силами. Вона була дуже різною, але при цьому дуже незабутньою, незвичайною: то жорсткою, то крихкою. На жаль, це сталося", - повідомив Лебедєв.

Нагадаємо, Олександра Яковлєва була однією з найпопулярніших акторок радянського кіно. Вона знімалась у таких фільмах, як "Екіпаж", "Чародії", "Людина з бульвару Капуцинів". Втім, 1993 року вона завершила акторську кар’єру.

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