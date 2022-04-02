Умерла звезда фильма "Чародеи" Александра Яковлева

Артистки не стало на 65-м году жизни.
Умерла известная советская актриса, звезда фильма "Чародеи", Александра Яковлева.
Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на режиссера Николая Лебедева.
Актрисы не стало на 65-м году жизни. Как известно, Яковлева боролась с онкологией. Она перенесла немало химиотерапий и была уверена, что рак молочной железы последней стадии отступает. Впрочем, ей стало хуже.
"Она боролась до последнего. Мои самые искренние соболезнования родным. Они ее очень берегли. Помогали всеми силами. Она была очень разной, но при этом очень незабываемой, необычной: то жесткой, то хрупкой. К сожалению, это произошло", — сообщил Лебедев.
Напомним, Александра Яковлева была одной из самых популярных актрис советского кино. Она снималась в таких фильмах, как "Экипаж", "Чародеи", "Человек с бульвара Капуцинов". Впрочем, в 1993 году она завершила актерскую карьеру.
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