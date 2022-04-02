Умерла звезда фильма "Чародеи" Александра Яковлева

Артистки не стало на 65-м году жизни.

Умерла известная советская актриса, звезда фильма "Чародеи", Александра Яковлева.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на режиссера Николая Лебедева.

Актрисы не стало на 65-м году жизни. Как известно, Яковлева боролась с онкологией. Она перенесла немало химиотерапий и была уверена, что рак молочной железы последней стадии отступает. Впрочем, ей стало хуже.

Александра Яковлева умерла / kino-teatr.ua

"Она боролась до последнего. Мои самые искренние соболезнования родным. Они ее очень берегли. Помогали всеми силами. Она была очень разной, но при этом очень незабываемой, необычной: то жесткой, то хрупкой. К сожалению, это произошло", — сообщил Лебедев.

Напомним, Александра Яковлева была одной из самых популярных актрис советского кино. Она снималась в таких фильмах, как "Экипаж", "Чародеи", "Человек с бульвара Капуцинов". Впрочем, в 1993 году она завершила актерскую карьеру.

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