Враг понял, что битву за Харьков уже проиграл – глава ХОВА Синегубов

Враг понял, что битву за Харьков уже проиграл – глава ХОВА Синегубов

По словам главы ОВА, самые ожесточенные бои продолжаются в Изюмском направлении.

Несмотря на продолжающиеся в области бои, Харьковщина держит прочную оборону от российских оккупантов.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, самые ожесточенные бои продолжаются в Изюмском направлении.

"Враг понял, что битву за Харьков уже проиграл, и потому идет в обход Изюма, чтобы дальше переправиться на Луганскую и Донецкую области. Мы работаем на опережение. Сегодня из района эвакуировали еще 1500 человек, напомню, вчера (31 марта – ред.) выехали 2500 человек", — рассказал глава ОВА.

Он подчеркнул, что ежедневно в эти населенные пункты пытаются доставлять гуманитарную помощь.

Напомним, что Изюм Харьковской области на вечер 1 апреля находится под контролем российских военных. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что россияне взяли южную часть города, чтобы в дальнейшем перебросить войска на Луганщину.

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