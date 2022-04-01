Ворог зрозумів, що битву за Харків уже програв - голова ХОВА Синєгубов

Ворог зрозумів, що битву за Харків уже програв - голова ХОВА Синєгубов

За словами очільника ОВА, найзапекліші бої наразі тривають в Ізюмському напрямку.

Незважаючи на бої, які ще тривають в області, Харківщина тримає міцну оборону від російських окупантів.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, найзапекліші бої наразі тривають в Ізюмському напрямку.

"Ворог зрозумів, що битву за Харків уже програв, і тому йде в обхід Ізюма, щоб далі переправитися на Луганську та Донецьку області. Ми працюємо на випередження. Сьогодні із району евакуювали ще 1500 людей, нагадаю, вчора (31 березня - ред.) виїхали 2500 осіб", - розповів голова ОВА.

Він наголосив, щодня до цих населених пунктів намагаються доправляти гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, що Ізюм Харківської області станом на вечір 1 квітня перебуває під контролем російських військових. Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що росіяни взяли південну частину міста, аби в подальшому перекинути війська на Луганщину.

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