"Здесь один агрессор – это Путин": Белый дом отреагировал на обстрел в Белгороде

Там отказались комментировать гипотетические удары Украины по территории РФ.
Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что в войне России против Украины только один агрессор и это президент РФ Владимир Путин – так она отреагировала на удар по нефтебазе в российском Белгороде.
Об этом сообщил корреспондент "Голоса Америки" Джефф Селдин в Сети.
"Здесь один агрессор – это президент Путин и российские военные под его руководством", – сказала Псаки.
Она добавила, что эту войну начал президент РФ и это российские войска бомбят украинские города и совершают ужасающие акты насилия.
Представитель Белого дома также подчеркнула, что Украина не подтвердила свою причастность к удару по нефтебазе в Белгороде.
"Я не собираюсь прибегать к гипотетическому будущему", – сказала Псаки в ответ на вопрос о возможных ударах Украины по российской территории в будущем.
Напомним, в российском Белгороде вспыхнул пожар на нефтебазе. Министерство обороны РФ в нанесении ракетных ударов обвинило ВСУ.
Кроме того, накануне в Белгороде вследствие пренебрежения правилами безопасности и нарушения требований транспортировки боеприпасов произошла их самовольная детонация.
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