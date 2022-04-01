"Здесь один агрессор – это Путин": Белый дом отреагировал на обстрел в Белгороде

"Здесь один агрессор – это Путин": Белый дом отреагировал на обстрел в Белгороде

Там отказались комментировать гипотетические удары Украины по территории РФ.

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что в войне России против Украины только один агрессор и это президент РФ Владимир Путин – так она отреагировала на удар по нефтебазе в российском Белгороде.

Об этом сообщил корреспондент "Голоса Америки" Джефф Селдин в Сети.

"Здесь один агрессор – это президент Путин и российские военные под его руководством", – сказала Псаки.

Она добавила, что эту войну начал президент РФ и это российские войска бомбят украинские города и совершают ужасающие акты насилия.

Представитель Белого дома также подчеркнула, что Украина не подтвердила свою причастность к удару по нефтебазе в Белгороде.

"Я не собираюсь прибегать к гипотетическому будущему", – сказала Псаки в ответ на вопрос о возможных ударах Украины по российской территории в будущем.

Напомним, в российском Белгороде вспыхнул пожар на нефтебазе. Министерство обороны РФ в нанесении ракетных ударов обвинило ВСУ.

Кроме того, накануне в Белгороде вследствие пренебрежения правилами безопасности и нарушения требований транспортировки боеприпасов произошла их самовольная детонация.

В российском Белгороде ночью взорвалась нефтебаза

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