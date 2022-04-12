Умер известный аграрий и экс-нардеп Бакуменко

Бакуменко регулярно обращал внимание на острые проблемы сельского хозяйства Украины, всегда отстаивал интересы аграрного сектора.

В понедельник, 12 апреля, скончался бывший народный депутат Украины Александр Бакуменко. Его сердце перестало биться на 62-м году жизни.

Трагическое известие сообщила пресс-служба аграрного комитета.

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"11 апреля 2022 года на 62-м году жизни перестало биться сердце Бакуменко Александра Борисовича – народного депутата Украины восьмого созыва, заместителя gредседателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений, председателя совета директоров Ассоциации "Союз птицеводов Украины", генерального директора Ассоциации "Союз кормопроизводителей Украины", — говорится в сообщении.

Коллектив комитета Верховной Рады Украины по аграрной и земельной политике выразил глубокое соболезнование родным и близким Александра Борисовича.

"Память об Александре Борисовиче Бакуменко навсегда сохранится в наших сердцах", — говорят в комитете.

Известно, что родился Александр Борисович 29 апреля 1959 в Харькове. Получив среднее образование, он окончил Харьковский зооветеринарный институт, получив специальность зооинженера.

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С 1985 года работал во многих сельскохозяйственных предприятиях в области птицеводства, занимался общественной деятельностью. В 2003 году был избран председателем совета директоров Ассоциации "Союз птицеводов Украины", а в 2007 году стал генеральным директором Ассоциации "Союз кормопроизводителей Украины".

Александр Борисович был известным и профессиональным в своей области специалистом. В 2006 году принимал участие в работе International Poultry Council (США) и Национальной сельскохозяйственной палаты Украины. Также в 2007 году при правительстве был создан Совет национальных ассоциаций товаропроизводителей, в котором Бакуменко возглавлял комитет по защите внутреннего рынка.

Александр Бакуменко регулярно привлекал внимание к острым проблемам сельского хозяйства Украины, всегда отстаивал интересы отечественного аграрного сектора и украинских сельхозтоваропроизводителей.

Напомним, ранее умерла бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт.

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