Умер бывший футболист и тренер донецкого "Шахтера"

Перестало биться сердце Игоря Дыбченко.

На 62-м году ушел из жизни экс-игрок и тренер донецкого "Шахтера" Игорь Дыбченко.

Печальное известие сообщила пресс-служба "горняков".

Игорь Дыбченко - воспитанник донецкого футбола, выступал за "Шахтер" с 1981 по 1986 год, провел 37 матчей и забил 5 мячей.

По завершении игровой карьеры был президентом женского ФК "Шахтер" (1994-1996), работал тренером-селекционером (1996-2000), руководил "Шахтером-2" и "Шахтером-3", возглавлял селекционную службу клуба.

Добавим, что Дибченко также был известен своими выступлениями за "Таврию", "Шахтер" Горловку и "Кривбасс".

Донецкий клуб выразил глубокие соболезнования родным и близким Игоря Васильевича.

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