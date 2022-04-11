В Ирпене ужесточили комендантский час

Он продлится до пятницы.

В освобожденном от оккупантов Ирпене ужесточили комендантский час.

Он продлится до 9:00 15 апреля. Об этом сообщил городской голова Александр Маркушин в видеообращении, опубликованном в Telegram 11 апреля.

В это время въезд в город запрещен. По предварительно согласованному списку, в Ирпень смогут попасть волонтеры с гумпомощью, а также все правоохранители, "скорая", МЧС и коммунальные службы.

"Заканчивают проводить следственные действия по преступлениям Российской Федерации, коммунальщики заканчивают разбирать завалы на улицах. Хочу, чтобы вы отнеслись с пониманием. Не надо звонить мне, моим замам, чтобы вас пропустили. До пятницы не пустим никого", — подчеркнул Александр Маркушин.

Напомним, в Киеве во время комендантского часа задержали вооруженного мужчину. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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