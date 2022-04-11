В Ивано-Франковской области сменили продолжительность комендантского часа

Новые правила начинают действовать с 11 апреля.

В Ивано-Франковской области с 11 апреля уменьшили продолжительность комендантского часа. Теперь комендантский час будет продолжаться с 22.00 до 06.00.

Об этом сообщила председатель ОГА Светлана Онищук.

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"Чтобы в Ивано-Франковске могла эффективно работать критическая инфраструктура, на совете обороны области было принято решение сократить комендантский час", — сказала она.

Во время комендантского часа запрещено находиться на улице и других общественных местах.

Напомним, ранее в Одессе ввели длительный комендантский час. А в Ровенской области задержали более 400 человек за нарушение комендантского часа. Отдельные нарушители комендантского часа получают повестки в армию на месте.

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