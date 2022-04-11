В Івано-Франківській області змінили тривалість комендантської години

Нові правила починають діяти від 11 квітня.

В Івано-Франківській області від 11 квітня зменшили тривалість комендантської години. Відтепер комендантська година триватиме від 22.00 до 06.00.

Про це повідомила голова ОДА Світлана Онищук.

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“Щоб в Івано-Франківську могла ефективно працювати критична інфраструктура, на раді оборони області прийняли рішення скоротити комендантську годину”, – сказала вона.

Під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях.

Нагадаємо, раніше в Одесі запровадили тривалу комендантську годину. А у Рівненській області затримали понад 400 осіб за порушення комендантської години. Окремі порушники комендантської години отримують повістки до армії одразу на місці.

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