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В Івано-Франківській області змінили тривалість комендантської години

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В Івано-Франківській області змінили тривалість комендантської години

pixabay.com

Нові правила починають діяти від 11 квітня.

В Івано-Франківській області від 11 квітня зменшили тривалість комендантської години. Відтепер комендантська година  триватиме від 22.00 до 06.00. 

Про це повідомила голова ОДА Світлана Онищук.

“Щоб в Івано-Франківську могла ефективно працювати критична інфраструктура, на раді оборони області прийняли рішення скоротити комендантську годину”, – сказала вона.

Під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях.

Нагадаємо, раніше в Одесі запровадили тривалу комендантську годину. А у Рівненській області затримали понад 400 осіб за порушення комендантської години. Окремі порушники комендантської години отримують повістки до армії одразу на місці.

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