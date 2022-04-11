В Ірпені посилили комендантську годину

Вона триватиме до п'ятниці.

У визволеному від окупантів Ірпені посилили комендантську годину.

Вона триватиме до 9:00 15 квітня. Про це повідомив міський голова Олександр Маркушин у відеозверненні, яке опублікував у Telegram 11 квітня.

Протягом цього часу в'їзд до міста заборонено. За попередньо узгодженим списком, до Ірпеня зможуть потрапити волонтери з гумдопомогою, а також усі правоохоронці, "швидка", МНС і комунальні служби.

"Закінчують проводити слідчі дії щодо злочинів Російської Федерації, комунальники закінчують розбирати завали на вулицях. Хочу, щоб ви віднеслися з розумінням. Не треба телефонувати мені, моїм замам, щоб вас пропустили. До п’ятниці не пустимо нікого", – наголосив Олександр Маркушин.

Нагадаємо, у Києві під час комендантської години затримали озброєного чоловіка. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

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