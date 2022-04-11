У Житомирській області змінили тривалість комендантської години

Нові правила починають діяти від 11 квітня.

У Житомирській області від 11 квітня зменшили тривалість комендантської години – від 22:00 до 05:00.

Про це повідомила пресслужба Житомирської ОДА.

В ОДА нагадали, що у цей час для громадян діють певні обмеження, необхідні задля їхньої безпеки. У визначений час мешканцям області необхідно залишатися вдома, а в разі сигналу тривоги – спуститися в укриття.

"Перебувати на вулицях у комендантську годину мають право військові, поліцейські та громадяни, які мають спеціальну для цього перепустку. Правопорушників правоохоронці будуть притягувати до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно тривалість комендантської години змінили в Івано-Франківській, Сумській областях та Полтавській областях. А в Одесі запровадили тривалу комендантську годину.

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