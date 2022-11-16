В Украине создан спецфонд для национализированных российских активов

Денежные средства от продажи национализированных российских активов планируют направлять на ликвидацию последствий вооруженной агрессии России.

В среду 16 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет на 2022 год в связи с созданием фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии России.

Об этом сообщили на сайте Верховной Рады.

Этот спецфонд будет пополняться денежными средствами от продажи национализированных российских активов. Их предлагается направлять на:

строительство и ремонт общественных зданий, защитных сооружений гражданской обороны;

реконструкцию, капитальный ремонт объектов критической инфраструктуры, связанных с предоставлением услуг водоснабжения, водоотвода, теплоснабжения, электро- и газоснабжения, освещения;

реконструкцию, капитальный ремонт зданий для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц и лиц, потерявших его в результате военных действий;

разработку проектной документации для объектов, разрушенных в результате агрессии;

закупку школьных автобусов, специального транспорта для учреждений здравоохранения и коммунальных предприятий по благоустройству территорий;

закупку компьютерного и мультимедийного оборудования для учебных заведений на пострадавших территориях.

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Премьер-министр Украины Денис Шмигаль предположил, что первым взносом в этот фонд могут стать 15,8 млрд грн, которые были в российских банках ПИБ и МР Банк.

Напомним, в Украине уже изъято российских активов на 28 миллиардов гривен. Эти средства будут направлены на возмещение ущерба, который Россия наносит во время войны.

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