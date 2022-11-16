Рада закликала G20 викинути Росію зі свого складу

ВР наголошує, що Росія чинить воєнні злочини, а її жорстокі дії в Україні мають всі ознаки геноциду, тому агресорці не місце у G20.

Верховна Рада України звернулася до учасників G20 із проханням виключити Росію зі складу цієї організації.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідну постанову проголосували 310 нардепів.

У пояснювальній записці до документу депутати нагадали, що РФ 24 лютого розпочала новий етап війни проти України.

За їхніми словами, цілеспрямоване знищення РФ населення України має всі ознаки геноциду, а невибірковість ракетних ударів та артилерійських обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури України російськими окупаційними військами не переслідують жодних воєнних цілей і мають виключно терористичну мету.

Крім того, Росія вдається до ядерного шантажу. Тому Верховна Рада закликає "Велику двадцятку" виключити РФ зі складу цієї організації, оскільки країна-агресорка не відповідає жодному принципу G20.

Зазначимо, що до складу "Великої двадцятки" входять Австралія, Аргентина, Бразилія, Велика Британія, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Південна Корея, Мексика, Німеччина, ПАР, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Японія і Євросоюз.

Нагадаємо, що вчора на індонезійському острові Балі розпочався дводенний саміт лідерів країн G20. Одна з ключових тем зустрічі - війна в Україні.

Так, G20 погодила декларацію, в якій засудила війну Росії проти України. Під час саміту "Великої двадцятки" на Балі 15 листопада президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів, як він зазначив G19, ігноруючи Росію, і запропонував умови миру.

У день відкриття саміту Росія здійснила наймасованіший обстріл енергосистеми України від початку війни. Російські окупанти випустили по Україні 90 ракет. Сили протиповітряної оборони збили 70 з них.