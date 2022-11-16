Какие категории украинцев сейчас призывают на службу: в Командовании Сухопутных войск дали ответ

В Украине сейчас мобилизуют наиболее подготовленные категории граждан, уже проходивших военную службу. Тех, кто раньше не проходил службу, призывают только в учебные центры для первичной подготовки.

В Украине призывают только людей, у которых есть опыт. То есть тех, кто проходил военную службу. Категорию мужчин без опыта отправляют в учебные центры для первоначальной подготовки.

Об этом в интервью Liga.net рассказали в Командовании Сухопутных войск ВСУ.

Как отмечается, сейчас в армию призывают только украинцев, которые раньше проходили военную службу. Граждан без опыта отправляют в учебные центры для получения первоначальной военной подготовки. Идет такая подготовка минимум месяц.

"Месяц готовят на простые специальности – например, стрелков. Если нужно научить человека на наводчика или командира боевой машины, то к месяцу добавляются еще две недели или больше. А чтобы получить высококвалифицированную специальность – как оператор дронов – нужно учиться несколько месяцев", – объяснил начальник управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

Также он добавил, что все военные специальности готовятся в нужном количестве постоянно. Этот процесс не останавливается.

"Разница нашей мобилизации от мобилизации в России в том, что у нас люди только учатся более месяца, а у них 21 сентября человека призвали, а 10 октября он уже вернулся домой в полиэтиленовом пакете", — подчеркнул Роман Горбач.

Однако сколько именно резервистов в Украине сейчас – не сообщается. Но их пропорция не уступает пропорциям на количество населения в России.

Какая ситуация сейчас на фронте

Украинские военные постепенно освобождают территории нашего государства от российских оккупантов. Яркий пример – Херсонщина. Там в некоторых частях уже возобновляют работу объектов критической инфраструктуры.

16 ноября ВСУ отразили атаки оккупантов на 9 участках на Донбассе и уничтожили вражеское подразделение в Луганской области.

В то же время РФ держит в Черном море 14 кораблей и катеров, среди которых 4 носителя, которые одновременно могут выпустить 20 крылатых ракет "Калибр".

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