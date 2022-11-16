На месте взрыва в Польше обнаружены остатки ракеты: в правительстве рассказали детали

Территория, где произошел взрыв в Польше, сканируется с помощью 3D-техники.

На месте взрыва в польском Пшеводове обнаружены остатки российской ракеты С-300, находящейся на вооружении российской и украинской армий.

Об этом заявил министр юстиции Польши Збигнев Зиобро.

По его словам, на месте инцидента работает группа польских прокуроров и техников-экспертов. Также присутствовали эксперты из США.

"На месте взрыва в Пшеводове обнаружены остатки российской ракеты С-300, находящейся на вооружении российской и украинской армии. На месте работает группа польских прокуроров и техников-экспертов. Также присутствовали американские эксперты. Территория сканируется с помощью 3D техники", – говорится. в его сообщении.

Падение ракеты в Польше

Вечером 15 ноября в Польше, по данным тамошних СМИ, упали ракеты, в результате чего погибли два человека.

Власти подтвердили инцидент и в МИД Польши сказали, что это ракеты производства РФ.

Президент Польши Анджей Дуда 16 ноября заявил, что инцидент с ракетами не был нападением на страну, а скорее всего – "несчастным случаем". Кроме того, он сказал, что также нет признаков того, что это была ракета, выпущенная Россией.

Reuters со ссылкой на источник в НАТО утверждает, что Байден сказал союзникам по Альянсу, что эта "ракета была украинской противовоздушной обороной".

В свою очередь, глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба предупреждал, что Россия пытается продвигать фейк о том, что якобы украинская ракета ПВО вызвала взрывы в Польше возле села Пшеводов. Кулеба подчеркнул, что это неправда, и напомнил о сбитии Россией пассажирского лайнера "Боинг 777".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что ответственность за инцидент несет Россия. Впрочем, выразил мнение, что взрыв возник из-за падения украинской ракеты системы ПВО, которая отражала российскую атаку на инфраструктуру.

Кроме того, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отметил, что ракета не прилетела бы на территорию Польши, если бы агрессорка Россия не запускала их по украинским городам.

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал немедленно предоставить Украине доступ к месту взрыва в Польше. По его словам, у Украины есть доказательства российского следа относительно ракетного инцидента в Польше, и уже готова их передать для совместного расследования.

Расследование инцидента продолжается.

Читайте также: