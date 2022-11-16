Меган Маркл рассказала, какой главный совет получила накануне свадьбы с принцем Гарри

Снова не обошлось без личных историй Меган Маркл, которые так или иначе связаны с ее жизнью в британской королевской семье. Герцогиня Сассекская поделилась советом, который получила от очень влиятельной женщины, чье имя она не назвала, накануне своей свадьбы с принцем Гарри.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

"Она сказала мне: я знаю, что твоя жизнь меняется, но, пожалуйста, не отказывайся от своей активности. Не сдавайся, потому что это так много значит для женщин и девочек, - рассказала Меган Маркл. - И я продолжала работать для женщин и девочек, потому что это важно, да. Но также и потому, что она поощряла меня делать это".

В подкасте Меган, конечно же, упомянула о той истории с рекламой Procter & Gamble, когда она, будучи совсем юной девочкой, написала письмо, в котором указала на факт, что они рекламирует средство для мытья посуды только для женщин, как будто бы мытье посуды не касается мужчин.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

"Я не думаю, что дети должны расти, думая о таких вещах, что все делает только мама", - написала тогда 11-летняя Меган в своем письме.

Поддержка женщин оставалась ключевым делом в благотворительной деятельности Меган после того, как она стала членом британской королевской семьи, в том числе стала покровительницей Smart Works, организации, которая помогает безработным и уязвимым женщинам обрести уверенность, необходимую им для успеха на собеседованиях при приеме на работу и возвращения на работу.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

К слову, это единственная организация, патроном которой осталась Меган после того, как они переехали с Гарри в Калифорнию.

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