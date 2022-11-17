ЗСУ на півдні виконали 45 вогневих завдань за добу

Обстановка на південнобузькому та таврійському напрямку напружена, але контрольована

Протягом доби українські військові на півдні знищили 3 одиниці авто-бронетехніки, поранили 5 окупантів, а артилеристи виконали 45 вогневих завдань.

Про це інформує оперативне командування "Південь".

У повідомленні вказується, що ворог продовжує облаштування оборони на різних рубежах, шукає можливості для покращення логістики на лівому березі Дніпра.

Вдовж лінії зіткнення Продовжується контрбатарейне протистояння. Ворог постійно атакує позиції українських військових з важкої артилерії, мінометів та систем залпового вогню.

Також повідомляється, що ворог значно посилив повітряну розвідку вздовж лінії зіткнення для уточнення позицій українських військ.

Росія застосовує ударні дрони типу "Ланцет" та "Zala", два з яких було знищено в Бериславському районі зі стрілецької зброї.

ЗСУ за день виконали 45 вогневих завдань, в результаті чого було знищено 3 одиниці авто-бронетехніки та поранено 5 окупантів. Інші результати 3 одиниці авто-бронетехніки

В Чорному морі корабельне угруповання РФ зменшено до 7 кораблів, серед яких 1 підводний ракетоносій з 4 ракетами "Калібр" на борту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія перекинула на Донбас війська, які відступили з Херсона на правий берег Дніпра. Бойові штурмові частини посилили натиск окупантів на східному напрямку.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни замінували будівлю поліції у Херсоні, її довелося підірвати.

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