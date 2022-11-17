Северная Корея снова осуществила запуск баллистической ракеты

Запуск ракеты произошел после угроз со стороны КНДР нанести "жесточайший" военный ответ США
КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Восточного моря.
Об этом сообщает Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
В Северной Корее запуск ракеты связали с тем, что США наращивают свое военное присутствие в регионе.
В Южной Корее зафиксировали пуск ракеты с территории КНДР, но не сообщили подробности, куда она летела и где упала.
Отметим, что в последнее время Пхеньян начал активно запускать баллистические ракеты и постоянно угрожает США и Южной Корее.
Напомним, ранее сообщалось, что США обещают начать "оборонительные действия", если КНДР не прекратит ядерные испытания.
Кроме того, мы ранее информировали, что США и Япония начали масштабные военные учения.
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