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Северная Корея снова осуществила запуск баллистической ракеты

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Северная Корея снова осуществила запуск баллистической ракеты

Фото: Associated Press

Запуск ракеты произошел после угроз со стороны КНДР нанести "жесточайший" военный ответ США

КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Восточного моря.

Об этом сообщает Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

В Северной Корее запуск ракеты связали с тем, что США наращивают свое военное присутствие в регионе.

В Южной Корее зафиксировали пуск ракеты с территории КНДР, но не сообщили подробности, куда она летела и где упала.

Отметим, что в последнее время Пхеньян начал активно запускать баллистические ракеты и постоянно угрожает США и Южной Корее.

Напомним, ранее сообщалось, что США обещают начать "оборонительные действия", если КНДР не прекратит ядерные испытания.

Кроме того, мы ранее информировали, что США и Япония начали масштабные военные учения.

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Дата публикации
Просмотры
9257
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