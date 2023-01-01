Старшая дочь Алека Болдуина ждет первенца

Старшая дочь голливудского актера Алека Болдуина, модель Айрленд Болдуин, беременна.

Радостную новость о рождении первенца девушка сообщила на своей странице в Instagram. Айрленд добавила фотографию из процедуры УЗИ, где на экране уже виден малыш.

"Счастливого Нового года", – лаконично подписала фото дочь Болдуина.

Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin

27-летняя модель планирует родить первенца от своего 37-летнего бойфренда, музыканта RAC (настоящее имя – Андре Аллен Анжос). Пара встречается уже больше года и проживает в Орегоне.

Айрленд Болдуин с бойфрендом / Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin

Айрленд Болдуин с бойфрендом / Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin

Будущий дедушка Алек Болдуин пока никак не комментировал рождение первого внука. Однако Айрленд уже поздравили ее двоюродные сестры, Хейли Бибер (Болдуин) и Алайя Болдуин, а также звездные друзья.

Приветствую в клубе мамочек! (Алайя Болдуин)

Я плачу! (Хейли Бибер)

Приветствую, дорогая! (Пэрис Хилтон)

Ура! Не могу дождаться встречи с тобой, крошка! (Румер Уиллис)

Напомним, что Айрленд совместная дочь актера и его первой жены Ким Бейсингер.

Алек Болдуин с дочерью / Фото: Associated Press

Кстати, недавно о своей беременности также сообщила Румер Уиллис, дочь актера Брюса Уиллиса.

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