Старшая дочь Алека Болдуина ждет первенца

27-летняя Айрленд скоро станет мамой.
Старшая дочь голливудского актера Алека Болдуина, модель Айрленд Болдуин, беременна.
Радостную новость о рождении первенца девушка сообщила на своей странице в Instagram. Айрленд добавила фотографию из процедуры УЗИ, где на экране уже виден малыш.
"Счастливого Нового года", – лаконично подписала фото дочь Болдуина.
27-летняя модель планирует родить первенца от своего 37-летнего бойфренда, музыканта RAC (настоящее имя – Андре Аллен Анжос). Пара встречается уже больше года и проживает в Орегоне.
Будущий дедушка Алек Болдуин пока никак не комментировал рождение первого внука. Однако Айрленд уже поздравили ее двоюродные сестры, Хейли Бибер (Болдуин) и Алайя Болдуин, а также звездные друзья.
- Приветствую в клубе мамочек! (Алайя Болдуин)
- Я плачу! (Хейли Бибер)
- Приветствую, дорогая! (Пэрис Хилтон)
- Ура! Не могу дождаться встречи с тобой, крошка! (Румер Уиллис)
Напомним, что Айрленд совместная дочь актера и его первой жены Ким Бейсингер.
Кстати, недавно о своей беременности также сообщила Румер Уиллис, дочь актера Брюса Уиллиса.
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